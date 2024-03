Pour mieux comprendre la vie du mineur Parc Explor Wendel Petite-Rosselle, samedi 18 mai 2024.

Pour mieux comprendre la vie du mineur La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 19h00 Parc Explor Wendel Entrée libre à l’occasion de la nuit des musées, réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Permettre aux élèves de mieux comprendre le travail et la vie des mineurs de charbon en Lorraine, richesse de notre territoire.

A travers différentes visites, les élèves ont découvert :

– le parcours du mineur (machine de boissons, salle des pendus, lampisterie et douches) et sa tenue de travail (bleu de travail, casque, gants, bottes de sécurité, ceinture et lampe)

– les objets de leur vie quotidienne en 1950 (radio tourne disque, jeux de quilles, machine à laver, bassine, four électrique, cuisinière à charbon, douche, planche à laver)

– la partie jour du siège Wendel (carreau de mine, chevalements, passerelles)

Parc Explor Wendel rue du Lieutenant Joseph Nau Petite-Rosselle 57540 Saint-Charles Moselle Grand Est 03 87 87 08 54 https://parc-explor.com/ https://www.facebook.com/Parcexplorwendel?locale=fr_FR [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 87 08 54 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musee-les-mineurs.fr »}]

@Parc Explor Wendel