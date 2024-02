POUR MANGER A LA TABLE DES GIRAFES THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Montauban, samedi 27 avril 2024.

Samedi 27 avril 2024 à 21hPour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou par la Cie La Bête à CornesLéon et Gabriel, tous les deux morts depuis quelque temps, prennent toujours du plaisir à rendre visite à leurs vieux amis de l’EHPAD ‘’Le Long Chemin’’. Ils aiment discuter de tout et de rien, parler avec Lili, Rita et Jaco, les seuls résidents qui les voient, sans oublier Dialamba l’aide-soignant. Anciens comédiens, Léon et Gabriel tiennent à monter un spectacle pour la fête de l’EHPAD… pour leurs potes. En attendant d’hypothétiques répétitions, ils conversent de la vie, de ses plaisirs et de ses peines, de ses accidents et de ses blessures… Des récits de vie de leurs amis vivants, des aperçus de leur vie de mort, des restes de leur gloire passée… tout cela est-il vraiment réel ? On se prend à sourire, voire à rire, des misères de nos deux compères et de leurs amis. Les choses sont-elles toujours ce qu’elles sont ?… Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou… C’est évident !

Tarif : 12.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82