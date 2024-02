« Pour l’instant je pars » de Fred Billy de la Cie Ça va sans dire Ciné’Fil de Vihiers Lys-Haut-Layon, vendredi 29 mars 2024.

« Pour l’instant je pars » de Fred Billy de la Cie Ça va sans dire Suivez l’aventure que tant de jeunes du milieu rural font : quitter le foyer familial pour rejoindre l’université dans une grande ville. Une pièce de théâtre drôle et attachante ! Vendredi 29 mars, 20h30 Ciné’Fil de Vihiers Spectacle payant, sur inscription

THÉÂTRE

Le Jardin part en balade… au Ciné’fil de Vihiers !

Raconteur d’histoires, collecteur de récits de vie, Fred Billy écrit des spectacles à partir d’interviews et des dires des gens pour donner à voir, à entendre, des quotidiens, des territoires, des vies… Construit à partir de la collecte de témoignages de jeunes en milieu rural, ce spectacle plein d’humour, de fraîcheur et de tendresse, évoque les questionnements que connaît la jeunesse lorsqu’elle se cherche un avenir.

Nous avons tous un peu entendu cette phrase (surtout en milieu rural), « quand tu auras ton bac, tu partiras pour réussir ». Alors le dimanche soir, les jeunes s’en vont réussir avec leurs Tupperwares remplis des restes du week-end familial… Sous le regard des parents qui les regardent partir… Ce récit drôle et attachant est celui d’une épopée, d’une aventure que tant de jeunes du milieu rural font : quitter le foyer familial pour rejoindre l’université dans une grande ville.

Le petit + : de 18h à 19h, au centre socioculturel du Vihiersois « Le Coin de la Rue », participez à une discussion avec le comédien, Fred Billy ! (gratuit)

Je regarde le teaser vidéo.

INFOS →

Lieu : Ciné’Fil de Vihiers, Lys-haut-Layon

Tarifs : de 13 € à 7,50 € (pour connaître le détail des tarifs, rendez-vous sur notre site Internet)

Durée : 1h10

Dès 12 ans

RÉSERVATIONS →

À l’accueil/billetterie du Jardin de Verre ET au bureau d’info touristique de Vihiers ;

Sur place 30 minutes avant le spectacle ;

Par téléphone au 02 41 65 13 58 ET au 02 41 49 80 00 (bureau d’info touristique de Vihiers)

Un spectacle en co-production avec la commune de Lys-haut-Layon.

théâtre Jardin de Verre

© Compagnie Ça va sans dire