Pour les visiteurs malentendants et devenus sourds – Les incontournables du musée

2022-12-03 – 2022-12-03 EUR Visite en lecture labiale autour des œuvres principales des collections anciennes et modernes du musée : de l’autoportrait de Rembrandt à la Femme de Venise de Giacometti en passant par le chef-d’œuvre néoclassique d’Ingres Jupiter et Thétis, sans oublier les peintures du maître d’Aix, Paul Cézanne.



Sur réservation. Limitée à 10 personnes. Le musée Granet propose pour les visiteurs malentendants et devenus sourds. Toutes les visites guidées sont facilitées par l’utilisation d’audiophones équipés du système de boucle à induction magnétique (fonction T). dernière mise à jour : 2022-11-09 par

