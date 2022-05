​ Pour les « Rendez-Vous Au Jardin », Découvrez les Fleurs dans les Dentelles, 4 juin 2022, .

​ Pour les « Rendez-Vous Au Jardin », Découvrez les Fleurs dans les Dentelles

2022-06-04 13:30:00 – 2022-06-04 18:00:00

La Maison des Dentelles met à l’honneur les dentelles normandes, notamment celles au Point d’Argentan et au Point d’Alençon, confectionnées à l’aiguille et réputées pour leur finesse.

L’exposition temporaire « De gaze ou de rose, faîtes le point ! » propose cette saison de découvrir les dentelles belges, concurrentes des dentelles ornaises au 19e siècle, qui sont ornées de magnifiques décors floraux où la rose prédomine.

· Je(u) visite sur le thème des fleurs

À partir du samedi 4 juin et pendant tout l’été.

Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, manifestation organisée par le Ministère de la Culture “conçue pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des parcs et jardins”, la Maison des Dentelles propose un je(u) visite autour des fleurs : des observations, des énigmes, des jeux en accès libre, à faire en famille, pour découvrir le musée en s’amusant !

· Démonstrations des dentellières

Dimanche 5 juin de 13h30 à 18h00.

Les dentellières de l’association argentanaise Des fuseaux à l’aiguille, aux fils de l’Orne, amies du musée, font découvrir la dentelle à l’aiguille et celle aux fuseaux en faisant la démonstration de leur savoir-faire.

Entrée gratuite le dimanche 5 juin.

