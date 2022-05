Pour les minots ! Marseille 15e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 15e Arrondissement.

Pour les minots ! Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

2022-05-21 11:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet

Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 15e Arrondissement

5 5 Journée exclusivement réservée aux enfants et aux adolescents : r r n 5 compagnies locales, 2 salles et 6 spectacles mêlant théâtre/conte/musique pour découvrir, s’amuser, chanter, rêver, rire et s’évader en famille : r r n Hansel & Gretel par la compagnie Le Mille-Feuille à 11h r n “Djan Djan autour du monde” par la compagnie Décalage Oreille à 11h et 15h30, Le Grand Rêve Pirate à 15h par la compagnie KTA r n Kamishibaï raconte-nous une histoire par Loïc Bedel à 17h r n “Nasredine Battle” par la compagnie Délices de Scènes à 18h. r r nDe la revisite de conte traditionnel, au format participatif du kamishibaï, en passant par un voyage musical pour les plus petits, un conte-concert autour de la piraterie pour les plus grands ou encore une bataille de contes, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, de 10h à 19h. r r nPour parfaire le tout, un Food Truck spécial pizza sera sur place et des jeux/animations ponctueront toute la journée. r r nLes petits plus : un tarif unique de 5 € pour la journée et un parking gratuit devant le Théâtre (au sein du Centre Hospitalier) !

5 compagnies locales, 2 salles et 6 spectacles pour la jeunesse !

Journée exclusivement réservée aux enfants et aux adolescents : r r n 5 compagnies locales, 2 salles et 6 spectacles mêlant théâtre/conte/musique pour découvrir, s’amuser, chanter, rêver, rire et s’évader en famille : r r n Hansel & Gretel par la compagnie Le Mille-Feuille à 11h r n “Djan Djan autour du monde” par la compagnie Décalage Oreille à 11h et 15h30, Le Grand Rêve Pirate à 15h par la compagnie KTA r n Kamishibaï raconte-nous une histoire par Loïc Bedel à 17h r n “Nasredine Battle” par la compagnie Délices de Scènes à 18h. r r nDe la revisite de conte traditionnel, au format participatif du kamishibaï, en passant par un voyage musical pour les plus petits, un conte-concert autour de la piraterie pour les plus grands ou encore une bataille de contes, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, de 10h à 19h. r r nPour parfaire le tout, un Food Truck spécial pizza sera sur place et des jeux/animations ponctueront toute la journée. r r nLes petits plus : un tarif unique de 5 € pour la journée et un parking gratuit devant le Théâtre (au sein du Centre Hospitalier) !

Centre hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet Marseille 15e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-13 par