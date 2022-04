Pour les hauts comme trois pommes

2022-07-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-25 17:00:00 17:00:00 Chaque lundi des vacances scolaires de Pâques et estivales, le Musée du Poiré propose aux enfants des ateliers de créations. A cette occasion, ils seront amenés à découvrir la peinture, encadrés par une professionnelle, mais aussi la vannerie, ou encore à participer à escape game dans le verger du musée.

