Centre social et culturel, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00 Dans des salles du centre, des lecteurs lisent des histoires aux enfants : des histoires drôles, ou des histoires pour rêver ou pour réfléchir et grandir, des contes d’ici et d’ailleurs. Centre social et culturel 4 rue de l’Orme au Charron 77340 Pontault-Combault Pontault-Combault Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T22:00:00

