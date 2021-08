Mulhouse Bibliothèque de Mulhouse Haut-Rhin, Mulhouse Pour les enfants et leurs parents, visitez l’exposition « Ressortons de notre réserve » et continuez avec un atelier. Bibliothèque de Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Bibliothèque de Mulhouse, le samedi 18 septembre à 11:00 Gratuit. Sur inscription. Groupe limité à 8 enfants accompagné chacun par un parent.

À l’occasion de ce week-end patrimonial, assistez à une visite commentée suivi d’un atelier « réalisation d’un dessin » à partir des oeuvres vues. Bibliothèque de Mulhouse 19 Grand’rue, 68100 Mulhouse Mulhouse Cité Wolf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00

