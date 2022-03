Pour les bénévoles : de l’idée au projet Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Pour les bénévoles : de l’idée au projet Mauléon-Licharre, 6 avril 2022, Mauléon-Licharre. Pour les bénévoles : de l’idée au projet Salle Iraty 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

2022-04-06 18:30:00 – 2022-04-06 20:30:00 Salle Iraty 14 rue des frères Barenne

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Le Collectif souletin invite les bénévoles de Soule à participer à une réunion d’informations sur le thème de la création d’une association. La soirée sera animée par des membres du réseau PALVA.

Salle Iraty 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

