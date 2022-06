Pour les arbres la taille ça compte !, 5 novembre 2022, .

Pour les arbres la taille ça compte !

2022-11-05 09:00:00 – 2022-11-05 11:00:00

Vous avez des arbres fruitiers d’un certain âge et de plus jeunes mais vous ne savez pas bien comment les tailler ou les soigner face aux maladies ? Cette formation de taille et d’entretien des arbres fruitiers est faite pour vous !

Grâce à nos partenaires de l’ACJCA et des Arboriculteurs et Bouilleurs de Cru de la vallée de Villé, venez appendre à chouchouter vos arbres dans une ambiance conviviale.

