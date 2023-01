Pour le meilleur et pour le pire Thiers Thiers Thiers Catégories d’Évènement: Puy-de-Dôme

Pour le meilleur et pour le pire Place Saint Exupéry Salle Espace Thiers

2023-02-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-25 22:30:00 22:30:00

Puy-de-Dôme Thiers EUR Une comédie de Jean Franco & Guillaume Mélanie

Avec Booder – Rebecca Hampton – Marie-Aline Thomassin – Florence Savignat – Amélie Robert – Thomas Hoff. +33 4 73 80 88 80 https://ville-thiers.fr/ Salle Espace Place Saint Exupéry Thiers

