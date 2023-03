Pour le meilleur et pour le pire Chaillac Chaillac Catégories d’Évènement: Chaillac

Indre Chaillac « Vous n’avez donc pas vu le cadastre ? ». Le pauvre Lomov ne s’attendait certainement pas à cette réponse en venant faire sa demande en mariage… La compagnie Tout & Versa doit vous faire une confidence : elle ne sait pas comment tout cela va finir. Cela dépend… de vous ? Venez retrouver quatre comédiens survoltés au fil de leurs aventures…

Inspiré par La demande en mariage de Tchekhov, La compagnie TOUT & VERSA a imaginé un spectacle qui se construira au contact des spectateurs. Comme pour Roméo & Juliette (créé en 2022 sur la CdC MOVA), notre compagnie a à cœur d’inclure le public durant le processus de création. Nous proposons donc aux habitants de la communauté de communes et à tous ceux qui le souhaitent de venir nous rencontrer aux différentes étapes de notre travail. Suivez la compagnie Tout & Versa dans les étapes d’une nouvelle création théâtrale très librement inspirée de la demande en mariage d’Anton Tchekhov et des questions qu’on s’est posées sur la vie, l’amour et le propriétaire du pré d’à côté. contact@toutetversa.com ©Tout&Versa

