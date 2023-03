Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT, 2 juin 2023, MENNECY.

Pour le Meilleur et pour le Pire avec Booder & Rebecca Hampton ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT. Un spectacle à la date du 2023-06-02 à 20:30 (2023-03-05 au ). Tarif : 27.5 à 33.0 euros.

Jeanne et une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu'elle travaille d'arrache-pied entre l'EHPAD de son père et les études de sa fille , les dettes s'accumulent dangereusement. Prise à la gorge. elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi …

ESPACE CULTUREL JEAN JACQUES ROBERT MENNECY 7 AVENUE DE VILLEROY Essonne

Jeanne et une organisatrice de mariage bienveillante et appliquée, mais bien qu’elle travaille d’arrache-pied entre l’EHPAD de son père et les études de sa fille , les dettes s’accumulent dangereusement. Prise à la gorge. elle mise beaucoup sur le mariage très chic pour lequel elle et son assistant le naïf et dévoué Serge, ont été engagés ce samedi …

