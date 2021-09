Erquy L'Ancre des mots Côtes-d'Armor, Erquy POUR LE MEILLEUR ET POUR LE DIRE L’Ancre des mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

L’Ancre des mots, le samedi 23 avril 2022 à 20:30

**Pour le meilleur et pour le dire** ———————————— ### David Basant et Mélanie Reumaux Une comédie de mœurs pleine de sensibilité et d’humour. Comment un homme doux, charmant, mais vulnérable peut-il réussir à dévoiler ses sentiments à la femme qu’il aime ? Les amis, mais aussi une bien sympathique psy, seront là pour l’aider. Les cinq comédiens manifestent une grande complicité pour une pièce intelligente, drôle et touchante, succès à Paris et au festival d’Avignon. « Une comédie qui dit des choses simples et justes. » TÉLÉRAMA « L’esprit de Feydeau et l’écriture de Woody Allen… » L’EXPRESS « Des spectateurs qui rient beaucoup… un jeu mené tambour battant. » FIGAROSCOPE « Un vaudeville psychanalytique. Irrésistible. » VERSION FEMINA

plein tarif:20 €, tarif réduit 15 €

2022-04-23T20:30:00 2022-04-23T22:30:00

