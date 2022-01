Pour le meilleur et pour l’aspire Marseille 6e Arrondissement, 21 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Pour le meilleur et pour l'aspire
La Divine Comédie
2 rue Vian
Marseille 6e Arrondissement

2022-05-21 20:30:00

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

10.95 10.95 Un agent des pompes funèbres débordé, une ancienne danseuse du Moulin Rouge et un aspirateur dévastateur conçu pour le ménage… à trois !



La toute nouvelle pièce de (et avec) Sylvie Galliano, plus connue sous le pseudonyme de Lady Namite !



Une comédie tendre et désopilante autour d’un trio explosif composé d’un agent des pompes funèbres débordé, d’une ancienne danseuse du Moulin Rouge et d’un aspirateur dévastateur.

Une comédie tendre et désopilante autour d’un trio explosif.

