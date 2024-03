POUR LE MEILLEUR ET POUR LA SUITE THEATRE A L’OUEST Rouen, samedi 9 novembre 2024.

Si on peut rire de tout dans la vie, peut-on parler de tout dans un couple ? Pour tendre vers l’harmonie, les experts avertis conseillent aux couples qui veulent durer dans le temps, de se risquer à aborder tous les sujets sensibles et de n’avoir aucun tabou. Gaëlle et Arnaud, qui ont l’amour du risque, ont ainsi décidé d’écouter ces experts et d’aborder tous les sujets qui fâchent.Des ex à la sexualité, de l’éducation des enfants aux problèmes de prostate tout y passe !Mais est-il toujours bon de prendre des risques en amour ?Arnaud et Gaëlle seront ils encore ensemble à l’issue de la représentation ? Vous aurez la réponse en venant découvrir ce nouveau spectacle hilarant : « pour le meilleur et pour la suite ! »

Tarif : 24.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-11-09 à 19:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76