Pour le festival Monte le Son « Musique en mouvement », AFÖ du village à la bibliothèque ! Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Venez écouter et danser au son de percussions africaines à la bibliothèque Germaine Tillion, jouées par les élèves du Conservatoire Francis Poulenc (16e)

Les élèves de

la classe de percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest (AFÖ) de Baptiste

Darsoulant sont heureux de vous présenter leur répertoire à la Bibliothèque Germaine Tillion.

Pour le festival

Monte le son 2023 consacré aux musiques en mouvement, le concert a été conçu comme un échange avec le public.

Que serait la

percussion sans la danse ? !

Le but

: sensibiliser les corps, les inviter à s’exprimer à travers le mouvement, la

danse ! Ressentir les vibrations des tambours.

Et surtout passer un agréable moment !

Baptiste Darsoulant

est musicien compositeur et professeur de percussions africaines au

conservatoire du 16ème arrondissement. Il est spécialisé dans

l’accompagnement de la danse. Il porte en héritage la musique métissée

enseignée par son père qui l’initia au Djémbé. Né dans la percussion, il

s’est perfectionné auprès des plus grands maîtres, notamment Mamady

Keïta. C’est un artiste expérimenté de la scène et adepte des

performances musicales, entre autres au côté du chorégraphe et

réalisateur Smail Kanouté. Il produit également des oeuvres sonores,

grandement influencées par ses nombreux voyages, les musiques urbaines

ou encore par l’Afrobeat qu’il mèle à son parcours lié aux musiques

afro-caribéennes. Son premier disque « Exarcheia Project » est sorti en

2020 avec le groupe « Exarka » dans lequel il joue principalement de la

Kora.

La Page musicale : Les

professeurs et les élèves du conservatoire Francis Poulenc et la

bibliothèque Germaine Tillion invitent à une découverte de la musique au

cours de rendez-vous réguliers dans l’auditorium de la bibliothèque ou dans le jardin quand il fait beau.

Site officiel du festival Monte le Son : https://bibliotheques.paris.fr/monteleson

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

Classe de percussions africaines du Conservatoire Francis Poulenc, Paris XVIème