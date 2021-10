Pour la Toussaint, visitez les Pavillons de Bercy Musée des Arts Forains, 23 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 23 octobre au 7 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 11h à 16h30

Pendant les vacances de la Toussaint, que diriez-vous d’une visite-spectacle menée par un guide comédien ? Du 23 octobre au 7 novembre, offrez-vous une promenade insolite d’1h30 dans un décor enchanté où objets d’arts du spectacle et du monde forain du 19ème siècle se côtoient dans une scénographie inédite.

Connaissez-vous ce lieu magique et insolite qui se cache au cœur du 12ème arrondissement ? Un musée-spectacle où les objets racontent leur histoire non pas derrière des vitrines et des cartels mais en prenant vie devant vos yeux et sous vos mains à travers les visites guidées de guides-comédiens. Aux Pavillons de Bercy le spectateur devient acteur, et même joueur car il est permis et même encouragé de toucher les objets, de danser au fil de la musique et de monter sur les attractions.

8000 m2 entièrement scénographiés en intérieur comme en extérieur par le créateur du lieu, Jean-Paul Favand. Ancien antiquaire et comédien, sa collection regroupe des milliers objets rares et authentiques de la Belle Epoque : objets du spectacle, arts forains et objets de curiosité.

Les Pavillons de Bercy vous accueillent toute l’année, sur réservation, au travers de visites guidées effectuées par des guides-comédiens. Profitez donc des vacances scolaires, du 23 octobre au 7 novembre, pour découvrir la magie du Pavillons de Bercy au travers des nombreuses visites guidées quotidiennes sur réservation.

Musée des Arts Forains 53, avenue des terroirs de France Paris 75012

Contact : http://arts-forains.com/ 0143401622

Date complète :

Musée des Arts Forains