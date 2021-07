Sergeac Repaire noble de Cramirac Dordogne, Sergeac Pour la première fois découvrez un repaire noble à Sergeac ! Repaire noble de Cramirac Sergeac Catégories d’évènement: Dordogne

### Venez découvrir les dernières recherches sur l’histoire et l’architecture de l’ancien repaire noble de Cramirac avec Xavier Pagazani, chercheur au Service Régional Patrimoine et Inventaire. Habituellement fermé au public, cet édifice ouvre exceptionnellement ses portes pour l’occasion.

Gratuit. Réservations à partir du 1er septembre au service Patrimoine et Inventaire, site de Bordeaux.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

