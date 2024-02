POUR LA PALESTINE Nancy, vendredi 16 février 2024.

POUR LA PALESTINE Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Projections . Discussions . Expo . Stands assos . Installation vidéo . Concert . Dj Set . Drag Show . Cuisine syrienne . Bar

Mobilisons-nous, échangeons, informons-nous, levons des fonds pour la lutte pour la liberté du peuple palestinien et la fin des colonisations.

Entrée Prix libre

Bénéfices reversés à Urgence Palestine / La Palestine nous rassemble

À l’initiative de l’association Rwiiina (S·H·P), en collaboration avec le collectif Artists Against Apartheid, et avec le soutien et l’accueil de la MJC Lillebonne, plusieurs assos, collectifs et artistes se mobilisent pour la première soirée Artists Against Apartheid* à Nancy.

Programme 17h-00h

. 17h Ouverture

. 17h30-18h30 Projection du film Palestiniennes de Mariette Auvray en présence de la réalisatrice

. 19h-20h Chekbo (Live)

. 20h Talk

. 22h-00h Kharif (dj set) x House of Saint Trinity (drag show)

En continu

Installation vidéo (Palestine Ecrans Mémoire x GRAVE)

Stands assos

Fanzinothèque

Expo photo

Restauration (SIMSOM) cuisine syrienne végétarienne

Bar Brasserie de ClémeryTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 17:00:00

fin : 2024-02-16

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

