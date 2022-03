Pour la paix en Ukraine Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Pour la paix en Ukraine Basilique Sainte-Marie-Madeleine, 18 mars 2022, Vézelay. Pour la paix en Ukraine

Basilique Sainte-Marie-Madeleine, le vendredi 18 mars à 18:00

### Vendredi 18 mars 2022 à 18h ### à la basilique de Vézelay temps de prière présidé par Monseigneur Giraud, avec les fraternités de Jérusalem, le père Stephen Headley de la paroisse orthodoxe de Vézelay, la pasteur Agnèse von Kirchbach de l’église protestante unie de France, le père François Campagnac et plusieurs autres prêtres du diocèse

Entrée libre

Prière oecuménique Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Departement Yonne

Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/

Pour la paix en Ukraine Basilique Sainte-Marie-Madeleine 2022-03-18 was last modified: by Pour la paix en Ukraine Basilique Sainte-Marie-Madeleine Basilique Sainte-Marie-Madeleine 18 mars 2022 Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Vézelay

Vézelay Yonne