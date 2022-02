Pour la journée de la femme…Fit et forme action ! Siradan Siradan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Siradan

Pour la journée de la femme…Fit et forme action ! Siradan, 24 août 2022, Siradan. Pour la journée de la femme…Fit et forme action ! à la salle des fêtes SIRADAN Siradan

2022-08-24 – 2022-03-05

Siradan Hautes-Pyrénées Siradan FIT ET FORME : découvrez ce cocktail-sport ! À l’occasion de la journée de la femme l’association Fit et Forme donne rdv à toutes les femmes pour une après-midi / initiation à différentes disciplines :

• 14h00 – 16h00 : opération zumba, lia, step

• 16h00 – 17h00 : mission pilates, stretching Inscription obligatoire.

Pass vaccinal obligatoire. a.correge@hotmail.fr +33 6 35 56 72 37 à la salle des fêtes SIRADAN Siradan

