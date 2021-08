Genève Musée d'art et d'histoire Genève Pour la galerie. Mode et portrait Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pour la galerie. Mode et portrait Musée d’art et d’histoire, 17 septembre 2021, Genève. Pour la galerie. Mode et portrait

du vendredi 17 septembre au dimanche 14 novembre à Musée d’art et d’histoire

Longtemps réservé à l’élite, aujourd’hui à portée de téléphone mobile, le portrait est le lieu de la projection et de la fabrication de l’image de soi par excellence. Le vêtement, des somptueux drapés des portraits d’apparat à la variété du vestiaire contemporain, en constitue un élément clé : il est un moyen de distinction, entre conformisme et quête d’originalité. Et au-delà de tout ce qui caractérise une époque, les codes traversent les modes comme autant de signes d’un statut affirmé ou rêvé. En confrontant les peintures et les objets du MAH à la collection d’histoire de la mode de la Fondation Alexandre Vassiliev, du XVe siècle à la période contemporaine, cette exposition invite à s’élancer dans un tourbillon de matières et de couleurs, un grand défilé déployé dans les salles palatines du musée transformées en galerie des miroirs. Instruments de pouvoir, de séduction ou d’évasion, vêtements et portraits nous entraînent dans une foire aux vanités où trouve à s’exprimer, de manière éblouissante ou dérisoire, toute la gamme des aspirations et des émotions humaines.

En collaboration avec la Fondation Alexandre Vassiliev, cette exposition crée un dialogue entre les œuvres du MAH et une sélection de pièces de mode de la fondation.

