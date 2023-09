Pour la beauté du monde : Rachel Carson, pionnière écologiste Bibliothèque Robert Sabatier Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 53 41 35 60 ou bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr

Pour la projection et la table ronde, dès 19h

Pour la table ronde uniquement, à partir de 20h

Soixante ans après la parution du retentissant « Printemps silencieux » de la biologiste Rachel Carson qui alertait déjà sur les dangers des pesticides et de la chimie dans l’agriculture, les questions soulevées dans cet ouvrage sont plus présentes que jamais dans le débat public.

Lutte contre les pollutions

environnementales et préservation de la biodiversité, éco-féminisme, place des

femmes dans le monde de la recherche, production de la science et sciences

participatives, … autant d’enjeux du XXIe qui entrent en résonnance avec la vie,

les recherches, les écrits et les engagements de Rachel Carson.

Paru en 1962,

Printemps silencieux s’est alors vendu à plus de 2 millions

d’exemplaires, et a été traduit en 16 langues. Il a fait date pour avoir ouvert

un large débat public et contribué, en pratique, à l’interdiction du DTT aux

États-Unis, avant qu’une chape de silence ne s’abatte pendant de longues années

sur cet écrit fondateur et ce qu’il documentait.

Rééditée en français récemment par les éditions Wildproject, l’œuvre de

Rachel Carson fait encore et toujours figure de référence pour la communauté

scientifique et ne cesse de nourrir les débats et réflexions sur les grands

défis environnementaux.

Une soirée pour (re)découvrir son héritage et penser aujourd’hui.

Un jeudi d’actualité en deux parties

19h :

Projection du film documentaire Rachel Carson, la mère de l’écologie (52’) de Tamara Erde (Elda production, 2022)

Dans ce documentaire, la réalisatrice retrace

la vie de Rachel Carson et fait longuement entendre la voix de cette éveilleuse

de consciences.

20h : Table ronde autour de Rachel Carson

Anne Dozière : scientifique, directrice depuis 2016 du programme de sciences participatives « Vigie-nature » au Musée nationale d’Histoire naturelle (MNHN). Référente pour l’égalité homme/femme au sein de son laboratoire, elle développe au Centre d’Écologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) des recherches pour la conservation de la biodiversité.

Tamara Erde : réalisatrice franco-israélienne de Rachel Carson, la mère de l’écologie. Elle est diplômée de l’École des Beaux-Arts de Bezalel à Jérusalem, ancienne élève au Studio national des arts contemporains du Fresnoy et a participé à plusieurs résidences d’artistes. Son œuvre se construit à travers des médias différents et variés. Elle est l’auteur de This Is My Land (2014), Le foyer (2018), Pour nos yeux (2018) et a réalisé la série documentaire Faire l’Histoire avec Patrick Boucheron pour Arte.

Thierry

Paquot : auteur de la biographie Rachel

Carson, Pour la beauté du monde (Calypse, 2023), philosophe français,

professeur retraité de l’Institut d’urbanisme de Paris et auteur d’une

soixantaine d’ouvrages sur la ville et l’urbain, l’espace et le lieu, le

territoire et le temps, l’utopie et l’écologie. Parmi ses écrits se trouvent

deux ouvrages publiés par le Passager clandestin dans la collection « Les

précurseur.ses de la décroissance » sur Ivan Illitch et J-G Ballard

À l’issue de la séance, une vente-dédicace sera proposée en

partenariat avec librairie L’Attrape-Cœurs.

Modalités d’inscription

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris

Contact :

© éditions Wildproject Rachel Carson sur le terrain, années 50