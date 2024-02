POUR LA BEAUTE DU GESTE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, mercredi 20 mars 2024.

Il s’appelle Patrick Le Chinois parce que son prénom c’est Patrick et qu’il fait un spectacle en Chinois.Et comme c’est en Chine qu’il y a le plus de chinois, il est parti jouer là-bas. Smart. Deux fois. C’est cette aventure qu’il va vous raconter. Et son dernier voyage en Afrique du Sud. Pour jouer en chinois. Pour la beauté du geste

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31