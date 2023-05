POUR K ÇA BOUGE : les danses du Monde au quai Saint Bernard Centre Paris Anim’ Arras Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris POUR K ÇA BOUGE : les danses du Monde au quai Saint Bernard Centre Paris Anim’ Arras, 4 juin 2023, Paris. Le dimanche 04 juin 2023

de 12h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Pour la 15ème édition, le quai Saint Bernard s’anime aux rythmes des danses du Monde et du Street Art.

Danses, graffitis, animations, lectures : ça bouge sur les bords de Seine ! En partenariat avec Ngamb’art, Graffart, Présence africaine et le Quartier du Livre, les centres Paris Anim’ Censier et Paris Anim’ Arras vous convient à la 15ème édition de Pour K Ça Bouge ! Au programme du dimanche 4 juin : ♦ Pique nique De 12h à 14h, apportez votre panier pique-nique et profitez d’un moment convivial sur les bords de Seine ♦ Danses du Monde De 14h à 20h, initiez-vous aux danses du Monde avec Ngamb’art et trouvez à coups sûrs le rythme qui va vous ambiancer : • Salsa Cubaine

• Bollywood

• Danse Africaine

• Bachata

• Claquettes

• Breakdance

• Samba brésilienne

• Danse orientale

• Zumba ♦ Graffitis et Street art De 14h à 20h, admirez l’art du Street art et du Graffitti avec Graffart : • Exposition des plus beaux graffitis sur le thème des Jeux olympiques

• Workshop et démonstration de graffitis pour les graffeurs de demain ♦ Librairie éphémère (Lectures et dédicaces) De 14h à 20h, le Quartier du Livre et Présence africaine vous font voyager sans quitter la Seine : • Lectures à haute voix de contes et autres écritures du Monde

• Dédicaces de livre sur les stands L’évènement est gratuit et ouvert à tous Centre Paris Anim’ Arras 48 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : 0143374092 cacensier@actisce.org https://www.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-Censier/ https://www.facebook.com/people/Actisce-Centre-Paris-Anim-Censier/ https://actisce.org/index.php/censier

