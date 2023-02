POUR HETRE BENJAMIN DE MATTEIS THEATRE DE L’OLIVIER, 11 février 2023, ISTRES.

POUR HETRE BENJAMIN DE MATTEIS THEATRE DE L’OLIVIER. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 17:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Festival Les Élancées Dans une forêt de troncs et de branches à l’équilibre fragile, deux complices explorent les relations possibles avec un arbre, tantôt socle d’équilibre, tantôt partenaire de jeu, et construisent avec lui des figures inattendues. Cette exploration devient prétexte à acrobaties et jeux scéniques aériens. Un spectacle pour trois êtres, dont l’un avec un «h», un joli moment de poésie visuelle. Tout public à partir de 6 ans

THEATRE DE L’OLIVIER ISTRES Place Jules Guesde Bouches-du-Rhone

