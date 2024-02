Pour FP La CLEF Saint-Germain-en-Laye, vendredi 8 mars 2024.

Pour FP Soirée spéciale autour de l’artiste et producteur François-Pierre Clavel, décédé en décembre 2023 Vendredi 8 mars, 20h00 La CLEF Ouvert à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T20:00:00+01:00 – 2024-03-08T23:30:00+01:00

François-Pierre Clavel, décédé bien trop tôt en novembre dernier était un « historique » de La CLEF. Il avait fait partie entre 1997 et 1999 de cette génération d’ »objecteurs de conscience » qui ont contribué par leur engagement à développer le secteur culturel et notamment les concerts à une époque où les moyens et les équipes étaient très réduits.

FP, comme nous l’appelions tous, était avant tout un artiste, guitariste qu’on avait croisé notamment dans Raptus, collectif aventureux aux confins du jazz, dans Lab°, impressionnante machine dark dub, un peu trop en avance sur son époque ou encore dans les très noise Tribag et Admire All…

Dans ces groupes comme dans les nombreux autres projets auxquels il avait collaboré, on appréciait son inventivité, sa fantaisie et son humour faussement décontracté. A Bordeaux où il était installé depuis quelques années avec sa famille, il était devenu producteur de…cinéma !

Retrouvons-nous en musique ce vendredi 8 mars à l’Eclipse (club) autour de ceux, musiciens et amis qui ont connu et fréquenté ou non FP. Et autour d’une bière, bien sûr !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « production@laclef.asso.fr »}]

Yvelines La CLEF