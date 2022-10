Pour fêter la poésie

2022-11-19 19:00:00 – 2022-11-19 Lors de ce rendez-vous d’automne, intitulé Pour fêter la poésie,la parole sera donnée à l’avocat, écrivain et membre de l’Académie française François Sureau.



Médiateur : Alain Paire. La Fondation Saint-John Perse et Les Écritures Croisées ont souhaité que le poésie contemporaine soit chaque année à l’honneur. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

