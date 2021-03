Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Pour faire un fruit / Atelier en ligne Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Atelier de sérigraphie jouant sur la superposition des couleurs-formes découpées sur le thème de la métamorphose. Inspiré du poème de Gianni Rodari « Pour faire une table » **_Avec l’illustratrice Arianna Tamburini_** Pour cet atelier distant matériel nécessaire : peinture, boîtes de céréales ou biscuits, crayons, paire de ciseaux, éponges, papier blanc format A4. **Un évènement Graine de papier 2021**

En jouant sur la superposition des formes et des couleurs découvrez la création d’illustrations et la sérigraphie avec Arianna Tamburini. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

