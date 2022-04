Pour faire un bon gâteau ! Joncherey, 19 juillet 2022, Joncherey.

Pour faire un bon gâteau ! Joncherey

2022-07-19 – 2022-07-19

Joncherey Territoire-de-Belfort Joncherey

EUR 10 10 Venez avec votre enfant préparer un sablé fun, coloré et sain le tout au cœur d’un écrin magnifique alliant étang et forêt. Sous la baguette de Cindy vous apprécierez son attachement aux matières premières naturelles et locales.

A partir de 6 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Venez avec votre enfant préparer un sablé fun, coloré et sain le tout au cœur d’un écrin magnifique alliant étang et forêt. Sous la baguette de Cindy vous apprécierez son attachement aux matières premières naturelles et locales.

A partir de 6 ans (merci de respecter la consigne d’âge).

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Joncherey

dernière mise à jour : 2022-04-04 par