Salon-de-Provence Abbaye de Sainte Croix Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Pour être Franck Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

Pour être Franck Abbaye de Sainte Croix, 30 juillet 2021, Salon-de-Provence. Pour être Franck

Abbaye de Sainte Croix, le vendredi 30 juillet à 15:00

Le retour de Frank Braley à Salon, après 5 ans d’absence. Frank Braley piano

35€ ou Déjeuner Gastronomique 35 / 45€

♫PIANO♫ Abbaye de Sainte Croix Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T15:00:00 2021-07-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Abbaye de Sainte Croix Adresse Route du Val de Cuech 13300 Salon de Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Abbaye de Sainte Croix Salon-de-Provence