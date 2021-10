Roubaix Médiathèque La Grand-Plage Nord, Roubaix Pour de vrai, pour de faux… Médiathèque La Grand-Plage Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque La Grand-Plage, le mercredi 24 novembre à 15:00

Pour cogiter en rigolant… un atelier plastique pour repartir les poches et les yeux pleins d’illusions d’optique. Pour les 9-13 ans. Un atelier à poursuivre avec l’atelier philo du 1er décembre.

Gratuit, Entrée libre

Atelier plastique Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord

