Pour célébrer les femmes, Partage-nous ton kiff féministe (échanges autour de coups de coeur) Bibliothèque Médiathèque Thiviers, mardi 26 mars 2024.

Dans le cadre de l’action de Femmes solidaires pour le mois des femmes, venez à la bibliothèque de Thiviers partager vos coups de coeur qui célèbrent ou parlent des femmes et/ou découvrir ceux des autres (livres, films, magazines, podcasts, séries TV etc).

Animation participative ouverte à toutes et

Animation participative ouverte à toutes et tous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26 18:00:00

fin : 2024-03-26 19:30:00

Bibliothèque Médiathèque 3 Place du Champ de Foire

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

