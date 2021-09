Gradignan Théâtre des Quatre Saisons Gironde, Gradignan POUR BIEN DORMIR / Paulo Duarte – Tjalling Houkema – Cie Mecanika Théâtre des Quatre Saisons Gradignan Catégories d’évènement: Gironde

Gradignan

POUR BIEN DORMIR / Paulo Duarte – Tjalling Houkema – Cie Mecanika Théâtre des Quatre Saisons, 14 décembre 2021, Gradignan. POUR BIEN DORMIR / Paulo Duarte – Tjalling Houkema – Cie Mecanika

Théâtre des Quatre Saisons, le mardi 14 décembre à 19:00

Pour affronter les peurs de la nuit, Pour bien dormir propose un jeu poétique et amusant. Monstres curieux, créatures étonnantes, êtres étranges, comme sortis d’un conte, une galerie de personnages fantastiques défilent devant nos yeux, tour à tour mystérieux et attachants. Le marionnettiste Paulo Duarte, l’illustrateur Tjalling Houkema et la compositrice Morgan Daguenet déploient tous leurs talents dans cette création destinée aux tout-petits comme aux plus grands.

Tarifs : de 5 à 10€

Quand la lumière s’éteint, le soir, dans la chambre des enfants, tout s’anime. Comme dans un rêve, les personnages qui peuplent notre imaginaire prennent vie. Théâtre des Quatre Saisons Parc de Mandavit Gradignan Moulineau Gironde

2021-12-14T19:00:00 2021-12-14T19:35:00

Théâtre des Quatre Saisons
Adresse Parc de Mandavit
Ville Gradignan