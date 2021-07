Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Pour autrui L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Pour autrui L’Azimut – Théâtre La Piscine, 9 février 2022-9 février 2022, Châtenay-Malabry. Pour autrui

du mercredi 9 février 2022 au jeudi 10 février 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Liz, 35 ans, décide de fonder une famille avec Alexandre. Sauf que c’est une autre femme, aux États-Unis, qui portera leur enfant… Des différentes étapes de cette gestation au parcours du combattant face à l’administration française, une bande d’actrices et d’acteurs vont nous embarquer dans cette histoire aux multiples rebondissements.

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Pauline Bureau L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T20:30:00 2022-02-09T22:40:00;2022-02-10T20:00:00 2022-02-10T22:10:00

Détails Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Azimut - Théâtre La Piscine Adresse 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Ville Châtenay-Malabry lieuville L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry