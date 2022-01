Pour aller où ? Saint-Martin-d’Auxigny, 2 avril 2022, Saint-Martin-d'Auxigny.

Pour aller où ? Saint-Martin-d’Auxigny

2022-04-02 17:00:00 – 2022-04-02

Saint-Martin-d’Auxigny Cher Saint-Martin-d’Auxigny

Dans une gare, où le temps est dicté par le passage des trains qui ne s’arrêtent pas, Rosie et

Arthur attendent le leur. Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir vers un ailleurs

forcément meilleur.

Tout semble les opposer, mais cette attente forcée va leur permettre de se rencontrer et

et transformer cette gare aux allures étranges en un lieu loufoque et poétique.

Un lieu où le temps disparaît pour laisser place à l’imagination.

Spectacle de cirque théâtralisé et musical. Tout public, à partir de 6 ans. Durée 50 mn

Dans une gare, où le temps est dicté par le passage des trains qui ne s’arrêtent pas, Rosie et

Arthur attendent le leur. Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. Pour partir vers un ailleurs

forcément meilleur.

Tout semble les opposer, mais cette attente forcée va leur permettre de se rencontrer et

et transformer cette gare aux allures étranges en un lieu loufoque et poétique.

Un lieu où le temps disparaît pour laisser place à l’imagination.

Cie K-Bestan

Saint-Martin-d’Auxigny

dernière mise à jour : 2022-01-28 par BIT LA BORNE