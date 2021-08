Poupoule – Collectif Aïe Aïe Aïe Grain de Sel, 18 novembre 2021, Séné.

Poupoule – Collectif Aïe Aïe Aïe

Grain de Sel, le jeudi 18 novembre à 19:00

Poupoule était le surnom que Jean Cocteau donnait à son ami le musicien Francis Poulenc. Dans ce concert lyrique piano-voix, accompagné des malicieuses images animées de Marion Auvin, nous découvrons ou redécouvrons les mélodies de Poulenc, les poèmes de Maurice Carême, de Laurence De Beylié, de Louis Aragon ou encore de Jean Cocteau… Sur scène, Justine Curatolo et Élisa Bellanger nous donnent à voir et à entendre ce rapport spontané et affectif de Francis Poulenc à la musique et à la poésie. Une découverte artistique à partager avec les enfants et les plus grands. Conception, chant, dessin : Justine Curatolo ; Piano, chef de chant : Élisa Bellanger ; Dessins et animation : Marion Auvin ; Création lumière et conception vidéo pour la scène : Sébastien Sidaner ; Menuiserie : Gwendal Ollivier ; Conseiller artistique : Achille Grimaud ; Musique : Francis Poulenc ; Poèmes : Jean Cocteau, Maurice Carême, Laurence De Beylié, Louis Aragon, Apollinaire, Max Jacob, Garcia-Lorca, Jean Nohain

10, 5, 3 € – Abonné : 8

Spectacle musical et dessiné

Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan



