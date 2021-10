Poupoule. Chant lyrique animé, mélodies de Francis Poulenc. Lisieux, 24 octobre 2021, Lisieux.

2021-10-24

Lisieux Calvados Lisieux

« Poupoule », c’était le surnom donné par Cocteau à son ami le pianiste et compositeur Francis Poulenc.

D’Aragon à Apollinaire, il a mis leurs poèmes en musique, avec humour et légèreté. C’est l’esprit qui anime ce concert : images et notes virevoltent allègrement, créant une peinture musicale et colorée pour (re)découvrir une œuvre joyeuse et malicieuse.

Dans ce concert lyrique piano-voix, accompagné de malicieuses images animées, nous découvrons ou redécouvrons les mélodies de Poulenc, les poèmes de Maurice Carême, de Laurence De Beylié, de Louis Aragon ou encore de Jean Cocteau…

Sur scène, Justine Curatolo et Élisa Bellanger nous donnent à voir et à entendre ce rapport spontané, affectif et émotionnel de Francis Poulenc à la musique et à la poésie.

