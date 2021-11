Poupie, Silly Boy Blue, Bonnie Banane, Komorebi La Vapeur, 3 décembre 2021, Dijon.

**Poupie (FR) / Pop** À 23 ans, Poupie ne tient pas en place, géographiquement et artistiquement ! Enfant, cette lyonnaise de naissance déménage de ville en ville (18 !) change même de pays, parle l’anglais, l’espagnol, le français, langues dans lesquelles elle écrit et compose. Cette artiste singulière arpente les rives du trap, du reggae, de la pop, avec un nombre déroutant de cordes à son arc, elle peut alterner sans sourciller une production autotunée avec un morceau où elle s’accompagne au piano ou à la guitare. **Silly Boy Blue (FR) / Pop** La chanson « Silly Boy Blue » a été enregistrée en mai 68 par un jeune chanteur inconnu : David Bowie. Ce titre, comme une invitation à l’insoumission, n’est pas tombé dans l’oreille d’une sourde. Ana Benabdelkarim partage avec lui ce goût du risque, cette prise de liberté avec les conventions. Chanteuse, compositrice, multi-instrumentiste et productrice, cette Nantaise transforme ce titre en nom et ses fantasmes en réalité. Elle présente sur scène « Breakup Songs », son premier album aux titres pop teintés de romantisme noir. **Bonnie Banane (FR) / R’n’B** Depuis son premier single « Muscles » sorti en 2012, jusqu’à son premier album Sexy Planet, en passant par de multiples featurings (Myth Syzer, Chassol, Jazzy Bazz, Flavien Berger…), Bonnie Banane chante ses propres textes, espiègle, absurde et sensuelle dans sa dérision. Formée aux arts dramatiques, elle apporte une théâtralité à un genre sans cesse questionné dans sa légitimité et souvent orphelin : le R& français. Elle affuble chacun de ses morceaux d’une tension singulière, entre le surréalisme de Brigitte Fontaine et la fièvre de D’Angelo. **Komorebi (FR)** Komorebi, en japonais, c’est cette image de la lumière du soleil qui filtre à travers les feuillages des arbres. Après 3 ans de scène, Claire et Clara viennent de sortir leur premier EP « ICI », qui raconte un chemin semé d’émotions à traverser pour se transformer. Derrière une écriture profondément poétique, les voix enivrent, les mélodies attrapent. Sʼinspirant de Camille et Flavien Berger, en passant par Jeanne Added et James Blake, KOMOREBI propose une musique oscillant entre synthés chavirants et rythmiques émotives. Sur scène c’est un véritable question-réponse entre claviers, scénographie et lumière intrigantes. Cette nouvelle création live incarne profondément leur volonté de respirer et de sʼélever pour remettre, enfin, les émotions sur le devant de la scène. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/poupie-silly-boy-blue-bonnie-banane-031221](https://www.lavapeur.com/programme/poupie-silly-boy-blue-bonnie-banane-031221)

