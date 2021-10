Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde Poupie – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Poupie – Rock School Barbey Rock School Barbey, 16 décembre 2021, Bordeaux. Poupie – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 16 décembre à 20:30

A 21 ans, la chanteuse a sorti un premier EP, intitulé Poupie, qui dévoile toute l’énergie et la singularité d’une artiste en construction permanente. Sur chacun de ses projets, elle explore ses idées trap, reggae et pop dans un univers singulier et personnel. Au détour d’une phrase ou d’un couplet, Poupie est constamment là, ne copiant personne. Elle est elle-même, et trace sa route de femme dans un univers très mec. En anglais, en espagnol ou en français, héritage d’une enfance vécue dans dix-huit villes différentes, puis plusieurs années à l’étranger. C’est peut-être de là que Poupie tient sa liberté, cette capacité à ne se laisser enfermer dans aucune cases.

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Poupie est une pile électrique. Cela se ressent dans sa façon d’être, et dans sa musique. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux lieuville Rock School Barbey Bordeaux