POUPIE L’Odéon, 19 novembre 2021-19 novembre 2021, Tremblay-en-France. POUPIE

L’Odéon, le vendredi 19 novembre à 20:30

Poupie explore ses idées trap, reggae et pop dans un délire qui n’appartient qu’à elle. D’abord en anglais, puis en espagnol. Ça n’est que récemment qu’elle s’est essayée au français. Durant son enfance, elle a vécu dans dix-huit villes différentes, puis passé plusieurs années à l’étranger. C’est peut-être de là que Poupie tient cette capacité à ne pas se laisser enfermer ni dans des cases ni dans des termes, cette envie de passer des sonorités jamaïcaines à la variété, des inspirations rap aux envolées vocales audacieuses.

Tarifs 16€/12€

D’une énergie folle et spontanée, à 21 ans, la chanteuse sort son premier EP avec toute la singularité d’une artiste en construction permanente. L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis, Tremblay-en-France Étiquettes évènement : Autres Lieu L'Odéon Adresse Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Ville Tremblay-en-France lieuville L'Odéon Tremblay-en-France