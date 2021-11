POUPIE L’Aéronef, 9 décembre 2021, Lille.

POUPIE

L’Aéronef, le jeudi 9 décembre à 20:00

Poupie est une pile électrique. Cela se ressent dans sa façon d’être, et dans sa musique aux couleurs reggae, trap et pop. Un premier EP dévoilait en 2019 toute l’énergie et la singularité de cette artiste en construction permanente, capable d’alterner une production autotunée avec un morceau où elle s’accompagne au piano ou à la guitare. Le musicien Monsieur Giscard décline un programme musical fait de rap mélodique, d’électro dansante et mélancolique, et de chanson française lorsqu’elle s’irrigue aux rythmes d’ailleurs, d’Afrique ou d’Amérique du sud ou de musique classique. Chopin et Club cheval mangent à la même table, Daft Punk et Pauline Croze ont des conversations.

18 € / 11 €

Poupie & Mr Giscard en concert !

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

