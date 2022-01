Poupie + Cléa Vincent La Batterie – Guyancourt Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

Yvelines

Poupie + Cléa Vincent La Batterie – Guyancourt, 5 février 2022, Guyancourt. Poupie + Cléa Vincent

La Batterie – Guyancourt, le samedi 5 février à 20:30

**Poupie** ne tient pas en place et cela se ressent dans sa façon d’être comme dans sa musique aux couleurs reggae, trap et pop. Une artiste en construction permanente, capable d’alterner une production autotunée avec un morceau où elle s’accompagne au piano ou à la guitare. Électron libre, **Cléa Vincent** n’hésite pas à casser les codes et à mêler les influences. L’autrice-compositrice déploie une gaieté communicative et une immédiateté qui lui confèrent une signature toute particulière, distillant depuis plusieurs années une pop française succulente.

Tarifs: 8,5€ / 11,5€ / 17€

Une soirée avec deux personnalités plurielles, des textes singuliers, une excentricité évidente et une sensibilité sous-jacente. La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu La Batterie - Guyancourt Adresse 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Ville Guyancourt lieuville La Batterie - Guyancourt Guyancourt Departement Yvelines

La Batterie - Guyancourt Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/