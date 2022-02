POUPÉES, PETITES VOITURES… C’EST MOI QUI DÉCIDE ! Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 26 février à 10:30

**Qu’est-ce qu’une fille, un garçon ? Quelles sont les différences biologiques et culturelles ? Quels sont les stéréotypes de genre ?** **Atelier animé par le collectif rEGALons-nous, pour une éducation populaire antisexiste.** **En partenariat avec le Centre socioculturel Loire-Divatte, dans le cadre de la Journée pour les droits des femmes.** **Sur réservationlogo regalons nous** **Pour les 8-10 ans**

Gratuit, réservations conseillées

Un temps de jeux et d’échanges où les enfants sont invités à s’exprimer sur les inégalités filles-garçons. Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien de Concelles – 5 rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique

2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T12:00:00

