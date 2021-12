Nantes Cosmopolis Loire-Atlantique, Nantes Poupée russe – Atelier créatif Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Poupée russe – Atelier créatif Cosmopolis, 28 décembre 2021, Nantes. 2021-12-28 Places limitées.Réservations : par courriel irina-nantes@yandex.ru ou par tel. 06 16 10 28 62

Horaire : 15:00 16:00

Gratuit : non Participation : 5 € à partir de 6 ans Places limitées.Réservations : par courriel irina-nantes@yandex.ru ou par tel. 06 16 10 28 62 Atelier de création d’une poupée Matriochka pour les enfantsréservé aux enfants à partir de 6 ans. Nous parlerons un peu des Matriochkas et de leur histoire et réaliserons ensuite une poupée dans les traditions de l’art populaire russe. Les ateliers sont animés par Irina van Donselaar, artiste peintre et décoratrice. Pour tous les ateliers, le matériel nécessaire sera fourni sur la place. Prévoir un tablier ou un vieux t-shirt. Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Cosmopolis Adresse 18 Rue Scribe Ville Nantes Age maximum à partir de 6 ans lieuville Cosmopolis Nantes