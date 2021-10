Lisieux Cinéma le Majestic Calvados, Lisieux Poumon vert & tapis rouge Cinéma le Majestic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Poumon vert & tapis rouge Cinéma le Majestic, 4 octobre 2021, Lisieux. Poumon vert & tapis rouge

Cinéma le Majestic, le lundi 4 octobre à 21:30

**En présence du réalisateur Luc Marescot** Synopis : Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : “The Botanist”, un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

5,60 €

Projection/débat dans le cadre du festival génération Durable Cinéma le Majestic Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T21:30:00 2021-10-04T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Cinéma le Majestic Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Cinéma le Majestic Lisieux