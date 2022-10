Poulpes et compagnie – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Poulpes et compagnie – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes, 12 octobre 2022, Nantes. 2022-10-12

Horaire : 14:30

Gratuit : non 4 € enfant métropolitain / 7 € enfant non métropolitain / 2,50 € Carte BlancheRéservation conseillée : 0811 46 46 44 ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Animation.Un parcours conté invite les enfants à découvrir les animaux marins qui peuplent le musée. Ensuite, à eux de réaliser une créature… inoffensive !Les enfants sont confiés par les parents aux médiateurs du château pendant toute la durée de l’animation. Non prévue pour les groupes constitués (anniversaires, centres de loisirs…), elle est limitée à 4 enfants par réservation. Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ http://www.chateaunantes.fr

