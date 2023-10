KARIM MANAÏ POULP’ Nantes, 24 novembre 2023, Nantes.

KARIM MANAÏ Vendredi 24 novembre, 21h00 POULP’

Spécialiste des terrasses et de l’apéro, Mix Tropical TO DO BEM du soleil et musique du monde

POULP’ 2 rue Léon Maître, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/BLASTERK7 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T21:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:00:00+01:00

DJ set Mix Tropical